Рома – Верона: де дивитися гру за участі Довбика

Рома прийматиме Верону в межах 5-го туру італійського чемпіонату сезону-2025/26. Поєдинок запланований на сьогодні, 28 вересня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Стадіо Олімпіко" у Римі.

Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Рома є одна з лідерів Серії А після 4 турів. У команди 3 перемоги над Болоньєю, Пізою та Лаціо, а також поразка від Торіно. Колектив має 9 очок та перебуває на 4 місці (гра в запасі).

Верона ж в свою чергу ще не здобувала перемог в цьому сезоні. "Жовто-сині" посідають 15 сходинку в турнірній таблиці італійського чемпіонату, маючи в активі 3 залікові бали.

Раніше римляни здобули перемогу 2:1 над французькою Ніццею в рамках першого туру Ліги Європи. Артем Довбик опинився в стартовому складі та провів на полі 69 хвилин. Результативними діями українець не відзначився та отримав одну з найнижчих оцінок від статистичного порталу Sofascore.