Довбик повернувся до основного складу Роми на матч Серії А

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі визначився з основним складом команди на матч 24 туру Серії А проти Венеції.

Про це повідомляє пресслужба римлян.

Нападник збірної України Артем Довбик повернувся до основної обойми після двох матчів, коли українець починав поєдинки на лаві для запасних.

Стартовий свисток заплановано на 13:30 за київським часом.

У сезоні-2024/25 форвард взяв участь у 31 матчі у всіх турнірах, відзначившись 13 забитими м'ячами та записавши на свій рахунок три результативні передачі.

Раніше у ЗМІ з'явились чутки про можливу травму Артема, які сам футболіст згодом спростував.