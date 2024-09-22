Довбик у старті Роми на матч Серії А проти Удінезе
Артем Довбик
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Український нападник італійської Роми Артем Довбик розпочне матч 5 туру Серії А сезону-2024/25 проти Удінезе у стартовому складі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Римляни проведуть першу гру під керівництвом нового головного тренера Івана Юрича.
Матч Рома – Удінезе розпочнеться о 19:00.
Головний тренер Роми Іван Юрич напередодні матчу 5 туру Серії А проти Удінезе розповів про тактичні плани щодо форварда Пауло Дибали та Артема Довбика.