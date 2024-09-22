Довбик у старті Роми на матч Серії А проти Удінезе

Український нападник італійської Роми Артем Довбик розпочне матч 5 туру Серії А сезону-2024/25 проти Удінезе у стартовому складі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Римляни проведуть першу гру під керівництвом нового головного тренера Івана Юрича.

Матч Рома – Удінезе розпочнеться о 19:00.

Головний тренер Роми Іван Юрич напередодні матчу 5 туру Серії А проти Удінезе розповів про тактичні плани щодо форварда Пауло Дибали та Артема Довбика.