Юрич: Довбик та Дибала спокійно можуть грати разом у стартовому складі

Головний тренер Роми Іван Юрич напередодні матчу 5 туру Серії А проти Удінезе розповів про тактичні плани щодо форварда Пауло Дибали та Артема Довбика.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Пауло розумний, і він також чудово працює в обороні – він завжди добре розміщується на полі. Ми всі знаємо його якості. Я хотів би зіграти з ним на позиції правого форварда, він може зміщуватися до центру під ліву ногу.

Останніми днями я бачив, що він дуже добре справляється з обома фазами гри. Зрозуміло, що йому не потрібно робити забігання на 100 метрів. Однак він виконує захисну роботу дуже ретельно. Я не бачу жодних проблем в атаці, якщо він у формі. Навіть зараз ви бачите гравця чудової якості."