Юрич: Довбик та Дибала спокійно можуть грати разом у стартовому складі
Головний тренер Роми Іван Юрич напередодні матчу 5 туру Серії А проти Удінезе розповів про тактичні плани щодо форварда Пауло Дибали та Артема Довбика.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Пауло розумний, і він також чудово працює в обороні – він завжди добре розміщується на полі. Ми всі знаємо його якості. Я хотів би зіграти з ним на позиції правого форварда, він може зміщуватися до центру під ліву ногу.
Останніми днями я бачив, що він дуже добре справляється з обома фазами гри. Зрозуміло, що йому не потрібно робити забігання на 100 метрів. Однак він виконує захисну роботу дуже ретельно. Я не бачу жодних проблем в атаці, якщо він у формі. Навіть зараз ви бачите гравця чудової якості."
Також хорватський наставник прокоментував, чи зможе Дибала грати разом з Артемом Довбиком.
"Вони можуть грати разом. Абсолютно так, вони обидва можуть грати разом, без проблем", - сказав Юрич.
У сезоні-2024/25 аргентинський нападник зіграв 4 матчі на клубному рівні, результативними діями гравець не відзначився.
Наступний матч Рома Довбика проведе завтра, 22 вересня, проти Удінезе. Початок о – 19:00 за київським часом.