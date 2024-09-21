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Юрич: Довбик та Дибала спокійно можуть грати разом у стартовому складі

Володимир Кук — 21 вересня, 22:25
Юрич: Довбик та Дибала спокійно можуть грати разом у стартовому складі
Іван Юрич
ФК Рома

Головний тренер Роми Іван Юрич напередодні матчу 5 туру Серії А проти Удінезе розповів про тактичні плани щодо форварда Пауло Дибали та Артема Довбика.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Пауло розумний, і він також чудово працює в обороні – він завжди добре розміщується на полі. Ми всі знаємо його якості. Я хотів би зіграти з ним на позиції правого форварда, він може зміщуватися до центру під ліву ногу.

Останніми днями я бачив, що він дуже добре справляється з обома фазами гри. Зрозуміло, що йому не потрібно робити забігання на 100 метрів. Однак він виконує захисну роботу дуже ретельно. Я не бачу жодних проблем в атаці, якщо він у формі. Навіть зараз ви бачите гравця чудової якості."

Також хорватський наставник прокоментував, чи зможе Дибала грати разом з Артемом Довбиком.

"Вони можуть грати разом. Абсолютно так, вони обидва можуть грати разом, без проблем", - сказав Юрич.

У сезоні-2024/25 аргентинський нападник зіграв 4 матчі на клубному рівні, результативними діями гравець не відзначився.

Наступний матч Рома Довбика проведе завтра, 22 вересня, проти Удінезе. Початок о 19:00 за київським часом.

Пауло Дибала Рома Чемпіонат Італії, Серія А Удінезе Артем Довбик Іван Юрич

Рома

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