Новий одноклубник для Довбика. Рома підписала голкіпера Аталанти
П'єрлуїджі Голліні
ФК Рома
Голкіпер Аталанти П’єрлуїджі Голліні став гравцем Роми.
Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.
Мова йде про повноцінний трансфер, за який Рома, за інформацією Transfermarkt, заплатила 700 тисяч євро. Контракт з 29-річним італійцем розрахований на 2,5 роки – до літа 2027 року. Голліні виступатиме за свій новий клуб під 95-м номером.
Першу половину поточного сезону голкіпер провів у оренді в Дженоа. На його рахунку 7 матчів у Серії А, в яких П’єрлуїджі пропустив 15 голів і одного разу відстояв "на нуль".
Раніше Голліні також захищав кольори Верони, Астон Вілли, Аталанти, Тоттенгема, Наполі та Фіорентини. Провів один матч у складі збірної Італії.
Вчора, 23 січня Рома в сьомому турі Ліги Європи програла Алкмаару з рахунком 0:1.