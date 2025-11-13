Рома не обмежиться підписанням форварда в зимове трансферне вікно – інсайдер

Рома, за яку виступає український форвард Артем Довбик, планує підписати щонайменше двох гравців у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Окрім підписання нового центрального нападника, "вовки" також прагнуть оформити трансфер правоногого вінгера в січні.

Наразі в складі Роми є відразу чотири атакувальні гравці-шульги (Матіас Соуле, Пауло Дибала, Леон Бейлі та Томмазо Бальданці).

Not only a new striker, #ASRoma are also working to sign a new winger (right foot after left-handers Soulè, Dybala, Bailey and Baldanzi) in January’s transfer window. #transfers https://t.co/TLDqN7Zi4x — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 13, 2025

Раніше повідомлялося, що пріоритетним варіантом для підсилення нападу Роми є форвард Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе.