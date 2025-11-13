Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Рома не обмежиться підписанням форварда в зимове трансферне вікно – інсайдер

Станіслав Лисак — 13 листопада 2025, 10:27
Рома не обмежиться підписанням форварда в зимове трансферне вікно – інсайдер
Getty Images

Рома, за яку виступає український форвард Артем Довбик, планує підписати щонайменше двох гравців у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Окрім підписання нового центрального нападника, "вовки" також прагнуть оформити трансфер правоногого вінгера в січні.

Наразі в складі Роми є відразу чотири атакувальні гравці-шульги (Матіас Соуле, Пауло Дибала, Леон Бейлі та Томмазо Бальданці).

Раніше повідомлялося, що пріоритетним варіантом для підсилення нападу Роми є форвард Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе.

Рома Артем Довбик

Артем Довбик

УАФ підтвердила виключення Довбика зі складу збірної України на вирішальні матчі відбору до ЧС-2026
Суперсаб з Греції, сенсація УПЛ, нова надія Жирони. Хто має замінити Довбика в атаці збірної?
Визначилися терміни відновлення Довбика після травми
Довбик травмувався у матчі проти Удінезе та був замінений у 1-му таймі
Довбик – в основному складі Роми на матч з Удінезе

Останні новини