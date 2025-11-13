Рома не обмежиться підписанням форварда в зимове трансферне вікно – інсайдер
Getty Images
Рома, за яку виступає український форвард Артем Довбик, планує підписати щонайменше двох гравців у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.
Окрім підписання нового центрального нападника, "вовки" також прагнуть оформити трансфер правоногого вінгера в січні.
Наразі в складі Роми є відразу чотири атакувальні гравці-шульги (Матіас Соуле, Пауло Дибала, Леон Бейлі та Томмазо Бальданці).
Раніше повідомлялося, що пріоритетним варіантом для підсилення нападу Роми є форвард Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе.