Прийшов час сказати "досить": Раньєрі оголосив про завершення кар'єри наступного літа

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі заявив, що він піде з футболу після завершення нинішнього сезону.

Слова 73-річного італійця наводить L`Unione Sarda.it.

"Рома шукатиме нового тренера, який зможе вивести команду в еліту італійського та європейського футболу. В кінці сезону я припиню тренувати, прийшов час сказати "досить", – сказав Раньєрі.

Ці слова тренер команди Артема Довбика сказав під час інтерв'ю програмі "Dribbling" на каналі Rai Sport. Повна версія інтерв'ю буде опублікована завтра, 18 січня.

Клаудіо Раньєрі повернувся до Роми по ходу сезону, замінивши Івана Юрича на посаді головного тренера. Для нього це вже третій період на чолі "джаллороссі".

На даний момент Рома посідає десяте місце в таблиці чемпіонату Італії, маючи в активі 24 очки.

Нагадаємо, що сьогодні Рома та Дженоа відкриватимуть 21 тур італійської Серії А. Старт зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

Раніше Клаудіо Раньєрі прокоментував не найкращу результативність Артема Довбика у нинішньому сезоні.