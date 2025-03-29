Рома цікавиться найдорожчим англійським гравцем у історії

Клуб Артема Довбика, Рома, проявляє інтерес до вінгера Челсі Джейдона Санчо.

Про це повідомляє TalkSport.

Санчо наразі виступає за Челсі на правах оренди, права на гравця належать Манчестер Юнайтед. Челсі буде зобов’язаний викупити Санчо наприкінці поточного сезону за 25 мільйонів фунтів, якщо фінішує в АПЛ не нижче 14 місця. Проте лондонський клуб може відмовитися від викупу, сплативши "Червоним дияволам" 5 мільйонів.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска досі не впевнений в тому, що йому потрібен Санчо, тому інші клуби готові включитися в боротьбу за гравця. Окрім Роми, Санчо також цікавляться Лаціо, Боруссія Дортмунд і леверкузенський Баєр.

У поточному сезоні на рахунку Санчо 2 голи та 7 асистів у 29 матчах за Челсі в усіх турнірах. Нагадаємо, у 2020 році Манчестер Юнайтед заплатив за Санчо Боруссії Дортмунд 85 мільйонів євро, що робить вінгера найдорожчим англійським футболістом в історії.

Раніше повідомлялося про те, що Рома хоче підписати форварда Лечче Ніколу Крстовича.