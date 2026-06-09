Конкурент Довбика попрощався з Ромою

Ірландський нападник Брайтона Еван Фергюсон попрощався з Ромою, в якій провів поточний сезон на правах оренди.

Відповідний пост 21-річний гравець опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Ніхто не хоче, щоб його час закінчувався завчасно, але травми – це частина гри. Дякую кожному в Ромі та вболівальникам за підтримку протягом останніх кількох місяців. Бажаю своїм партнерам по команді та всім у клубі всього найкращого у майбутньому. Вперед, Рома", – написав форвард.

У сезоні-2025/26 Фергюсон відзначився 5 голами та 2 асистами в 22 матчах за Рому в усіх турнірах. У першій половині сезону він був головним конкурентом Артема Довбика за місце в основі, у другій половині обидва програли боротьбу Доніеллу Малену.

Раніше повідомлялося про інтерес до Довбика з боку Фіорентини.