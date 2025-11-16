Українська правда
Стало відомо, за скільки Рома готова продати Довбика

Володимир Варуха — 16 листопада 2025, 13:42
Артем Довбик

Спортивний директор Роми Фредерік Массара провів у Мілані зустріч з агентами українського форварда Артема Довбика, на якій римляни окреслили свою позицію щодо майбутнього нападника.

Про це повідомляє Il Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, інтереси 28-річного нападника представляли агент Габріеле Джуффріда та його помічник Антоніо Міранте.

Під час перемовин керівництво клубу дало зрозуміти, що не має наміру змушувати гравця до переходу, однак у Ромі не повністю задоволені його виступами. Саме тому клуб готовий розглянути трансфер українця, якщо на нього з'явиться пропозиція у розмірі 25 мільйонів євро.

При цьому римляни погодяться на продаж лише за умови, що знайдуть форварда, який краще відповідатиме стилю роботи головного тренера Джан П'єро Гасперіні.

Переговори триватимуть, а майбутнє Довбика може вирішитися вже найближчим часом.

Римський клуб придбав Довбика влітку 2024 року, заплативши 30,5 млн євро та бонуси.

Раніше Рома націлилася на трансфер форварда Манчестер Юнайтед.

