Переможний гол Довбика: Динамо другим складом програло Ромі в Лізі Європи

Артем Довбик забиває з пенальті у ворота Динамо

У Римі на "Стадіо Олімпіко" відбувся матч 3-го туру основного етапу Ліги Європи, в якому київське Динамо протистояло місцевій Ромі. Італійська команда здобула перемогу над віцечемпіоном України з рахунком 1:0.

Олександр Шовковський виставив на поєдинок другий склад, приберігши основу до всеукраїнського дербі проти Шахтаря в межах Української Прем'єр-ліги, яке відбудеться у неділю, 27 жовтня.

За Рому з перших хвилин грав український нападник Артем Довбик, який на екваторі першого тайму отримав змогу відзначитись з пенальті, коли Михавко сфолив проти Бальданці на лінії штрафного майданчика.

Форвард збірної України з 11-метрової позначки не схибив, відкривши рахунок у поєдинку. А на 53-й хвилині Довбик був замінений на Шомуродова.

Динамо ж могло до перерви зрівняти рахунок, якби не положення поза грою. Герреро пробивав із центру штрафного з відскоку, влучив у захисника, після чого Волошин із офсайду добив, що зафіксував лайнсмен.

У другому таймі Шовковський підсилив гру футболістами основного складу: вийшли Шапаренко, Кабаєв, Ванат та Буяльський. Інтрига зберігалася аж до фінального свистка: "біло-сині" показували конкурентну гру й мали всі шанси вирвати нічию, однак все ж не змогли зрівняти рахунок.

Динамо втретє поспіль програло в Лізі Європи після поразок від італійського Лаціо (0:3) та німецького Гоффенгайма (0:2) і посідає передостаннє місце в турнірній таблиці. Рома ж здобула першу перемогу в поточному євросезоні.

Ліга Європи УЄФА 2024/2025

3 тур, 24 жовтня

Рома – Динамо 1:0 (1:0)

Гол: Довбик (23, пенальті)

Рома: Свілор – Анхеліньйо, Н'Діка, Ермосо, Залевськи, Кане, Ле Фе (Крістанте, 53), Челік, Пізіллі (Пеллегріні, 68), Бальданци (Дібала, 68), Довбик (Шомуродов, 53)

Динамо: Нещерет – Михавко, Попов, Біловар, Вівчаренко, Рубчинський (Бражко, 63), Андрієвський (Шапаренко, 63), Михайленко (Буяльський, 81), Тимчик, Волошин (Кабаєв, 63), Герреро (Ванат, 69)

У четвертому турі турніру кияни 7 листопада зіграють проти угорського Ференцвароша, а римляни завітають у гості до англійського Тоттенгема.