Роксана Малиновська дивним чином прокоментувала травму чоловіка, згадавши про "негативну енергію"
Instagram Роксани Малиновської
Роксана Малиновська, дружина Руслана Малиновського, вважає, що вся негативна енергія повернеться до тих, хто її випромінює.
Про це вона вирішила написати у Stories на тему моторошної травми чоловіка, якої він зазнав у матчі з Венецією.
"Бог з нами. Вся негативна енергія повертається тим, хто її випромінює... Будемо молитися і все буде добре. Проходили й не через таке. А всім величезна подяка за добрі слова та підтримку!!! Україна, Італія, Франція, Бельгія, всі з нами", – написала Малиновська.
Нагадаємо, в Дженоа вже повідомили точний діагноз Малиновського. Травма 31-річного українського півзахисника потребує оперативного хірургічного втручання, яке відбудеться вже завтра.