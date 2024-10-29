Родрі розповів, хто першим привітав його з отриманням Золотого м'яча-2024

Володар Золотого м'яча-2024 Родрі розповів, що перші вітання після здобуття найпрестижнішої індивідуальної нагороди в футболі отримав від захисника Реала Дані Карвахаля, клуб якого вирішив бойкотувати церемонію вручення.

Слова півзахисника наводить видання Marca.

"Я говорив з Карвахалем, і він це заслужив! Перший дзвінок, який я отримав, коли пішов із гала-вечора, був від нього. Це гравець, з яким я дуже близький, і тим більше зараз через травму він гравець, який поділяє ті ж цінності, що і я, він привітав мене", – розповів Родрі.

Нагадаємо, Родрі став першим іспанцем з 1960 року, якому вдалося виграти Золотий м’яч. Дізнавшись про те, що нагороду планують вручити півзахиснику Манчестер Сіті, в Реалі вирішили повністю проігнорувати церемонію.

Водночас головний конкурент іспанця Вінісіус уже пообіцяв зробити в 10 разів більше та заявив, що люди не готові до нього.