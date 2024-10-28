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Родрі прибув у Париж на церемонію нагородження Золотий м'яч

Олександр Булава — 28 жовтня, 17:56
Родрі прибув у Париж на церемонію нагородження Золотий м'яч
Getty Images

Півзахисник збірної Іспанії та Манчестер Сіті Родрі прибув до Парижу, де відбудеться церемонія нагородження Золотий м'яч.

Про це інформує Marca.

Гравець прибув до Парижа на милицях, наразі він відновлюється від травми хрестоподібної зв'язки правого коліна.

За інформацією видання, футболіст має всі шанси, щоб здобути Золотий м’яч-2024 року після того, як повідомлялося, що Вінісіус не виграє нагороду як найкращий футболіст року.

Нагадаємо, Родрі зі збірною Іспанії виграв Євро-2024, де він був визнаний найкращим гравцем турніру. Зі своїм клубом він переміг у чемпіонаті Англії.

Зазначимо, що представник Іспанії востаннє виграв Золотий м'яч у 1960 році, тоді нагороду здобув футболіст Барселони Луїс Суарес.

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Трансляція "2024 Ballon d'Or" від France Football розпочнеться о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію церемонії.

Золотий м'яч Манчестер Сіті Родрі

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