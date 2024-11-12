Був найстабільнішим гравцем минулого сезону: Родрі – про Золотий м’яч

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі пояснив свою перемогу в у голосуванні за Золотий м’яч 2024 року.

Цитує гравця Besoccer.

"Думаю, що я виграв через свою стабільну гру, що є найскладнішим у футболі. Вважаю, що я був найстабільнішим гравцем минулого сезону. Можливо, я не був постійно на вершині, але грав регулярно. Не думаю, що зможу провести ще один такий сезон, як торік.

Вигравати разом із командою, включатись у важливі моменти та грати рішуче. Повторити це дуже складно, але, як на мене, я показав приблизно такий самий рівень", – сказав Родрі.