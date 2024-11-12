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Був найстабільнішим гравцем минулого сезону: Родрі – про Золотий м’яч

Олександр Булава — 12 листопада 2024, 15:21
Був найстабільнішим гравцем минулого сезону: Родрі – про Золотий м’яч
Родрі
Ballon d'Or

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі пояснив свою перемогу в у голосуванні за Золотий м’яч 2024 року.

Цитує гравця Besoccer.

"Думаю, що я виграв через свою стабільну гру, що є найскладнішим у футболі. Вважаю, що я був найстабільнішим гравцем минулого сезону. Можливо, я не був постійно на вершині, але грав регулярно. Не думаю, що зможу провести ще один такий сезон, як торік.

Вигравати разом із командою, включатись у важливі моменти та грати рішуче. Повторити це дуже складно, але, як на мене, я показав приблизно такий самий рівень", – сказав Родрі.

Нагадаємо, іспанець випередив вінгера Реала Вінісіуса Жуніора на 41 очко у голосуванні за Золотий м’яч 2024 року.

Наразі гравець відновлюється від розриву хрестоподібної зв'язки коліна, яку він отримав в грі 5 туру АПЛ проти Арсеналу (2:2), що відбулася 22 вересня.

Золотий м'яч Манчестер Сіті Родрі

Родрі

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