MVP Євро-2024: Це найкращий день у моїй кар’єрі

Півзахисник збірної Іспанії Родрі зізнався, що через перемогу у фіналі чемпіонату Європи 14 липня стало найкращим днем у його кар'єрі.

Про це він розповів у коментарі прес-службі УЄФА .

"Ймовірно, це найкращий день у моїй кар'єрі. Ми — чемпіони Європи, як би важко нам це не далося. Ми стали найуспішнішою національною командою в Європі. Ми увійшли до історії", — сказав Родрі.

Нагадаємо, 28-річний хавбек був визнаний найкращим гравцем Євро-2024 . Він вийшов у стартовому складі у шести із семи матчів на турнірі та був ключовою фігурою команди в центрі поля.