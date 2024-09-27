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Гвардіола підтвердив найгірші прогнози щодо травми Родрі

Станіслав Лисак — 27 вересня, 16:17
Гвардіола підтвердив найгірші прогнози щодо травми Родрі
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що півзахисник команди Родрі пропустить нинішній сезон через пошкодження.

Слова іспанського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"На жаль, для Родрі справдився найгірший розвиток подій. Сьогодні вранці йому зробили операцію, хрестоподібна зв'язка та деякі меніски. Цей сезон для Родрі закінчився. У наступному сезоні він буде тут", – заявив Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що іспанському півзахиснику проводив операцію один з найкращих спеціалістів по травмах коліна доктор Мануель Леєс. Минулого сезону він оперував Тібо Куртуа, Едера Мілітао, Арду Гюлера та Єремі Піно.

Нагадаємо, Родрі травмувався у матчі 5 туру чемпіонату Англії проти Арсенала. 28-річний півзахисник пройшов обстеження, яке підтвердило розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. У поточному сезоні гравець більше не зіграє.

Зазначимо, що іспанець виступає за Сіті з 2019 року. На його рахунку 260 матчів, в яких він відзначився 26 голами та віддав 30 асистів.

Арсенал (Лондон) Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Родрі

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