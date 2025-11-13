Колишній тренер збірної Італії очолив клуб у Катарі
Ас-Садд
Колишній тренер збірної Італії Роберто Манчіні очолив катарський клуб Ас-Садд.
Про це повідомляє пресслужба "вовків".
Угода італійського фахівця розрахована на 2,5 роки. За інформацією італійських інсайдерів, до червня 2026-го Манчіні заробить 5 млн євро після чого його заробітна плата складатиме 8 млн євро на рік.
Зазначимо, що Роберто не працював на рівні клубів з 2018 року, коли покинув російський Зеніт. Після того він очолював збірні Італії та Саудівської Аравії. "Скуадру адзурру" привів до перемоги на Євро-2020.
Напередодні Роберто Манчіні пов'язували з можливістю підписання контракту з Фіорентиною, однак "фіалок" очолив ще один італійський фахівець, що працював у Росії Паоло Ванолі.