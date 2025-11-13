Колишній тренер збірної Італії очолив клуб у Катарі

Колишній тренер збірної Італії Роберто Манчіні очолив катарський клуб Ас-Садд.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Угода італійського фахівця розрахована на 2,5 роки. За інформацією італійських інсайдерів, до червня 2026-го Манчіні заробить 5 млн євро після чого його заробітна плата складатиме 8 млн євро на рік.

✍️🏻 | OFFICIAL



Roberto Mancini has signed as Al-Sadd’s coach for 2.5 seasons.



⁧#السد⁩ | ⁦#AlSadd pic.twitter.com/7Bc9ELw2LG — 🏆 #81 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 13, 2025

Зазначимо, що Роберто не працював на рівні клубів з 2018 року, коли покинув російський Зеніт. Після того він очолював збірні Італії та Саудівської Аравії. "Скуадру адзурру" привів до перемоги на Євро-2020.

Напередодні Роберто Манчіні пов'язували з можливістю підписання контракту з Фіорентиною, однак "фіалок" очолив ще один італійський фахівець, що працював у Росії Паоло Ванолі.