Колишній тренер збірної Італії очолив клуб у Катарі

Станіслав Лисак — 13 листопада 2025, 14:39
Ас-Садд

Колишній тренер збірної Італії Роберто Манчіні очолив катарський клуб Ас-Садд.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Угода італійського фахівця розрахована на 2,5 роки. За інформацією італійських інсайдерів, до червня 2026-го Манчіні заробить 5 млн євро після чого його заробітна плата складатиме 8 млн євро на рік.

Зазначимо, що Роберто не працював на рівні клубів з 2018 року, коли покинув російський Зеніт. Після того він очолював збірні Італії та Саудівської Аравії. "Скуадру адзурру" привів до перемоги на Євро-2020.

Напередодні Роберто Манчіні пов'язували з можливістю підписання контракту з Фіорентиною, однак "фіалок" очолив ще один італійський фахівець, що працював у Росії Паоло Ванолі.

