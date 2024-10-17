Збірна Саудівської Аравії розмірковує над звільненням іменитого європейського тренера

Збірна Саудівської Аравії може залишитися без тренера. Керівництво місцевої федерації розглядає варіант зі звільненням італійця Роберто Манчіні.

Про це пише La Republica.

У жовтневих матчах відбору на ЧС-2026 саудити поступилися Японії (0:2) та зіграли внічию з Бахрейном (0:0).

59-річний фахівець очолив збірну влітку 2023 року. Під його керівництвом команда провела 20 матчів, у яких здобула лише 8 перемог при 5 нічиїх.

На клубному рівні Роберто тренував Фіорентину, Лаціо, Інтер, Манчестер Сіті, Галатасарай та Зєніт. З 2018 до 2023 року очолював збірну Італії, з якою виграв Євро-2020.