Збірна Саудівської Аравії розмірковує над звільненням іменитого європейського тренера
Роберто Манчіні
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Збірна Саудівської Аравії може залишитися без тренера. Керівництво місцевої федерації розглядає варіант зі звільненням італійця Роберто Манчіні.
Про це пише La Republica.
У жовтневих матчах відбору на ЧС-2026 саудити поступилися Японії (0:2) та зіграли внічию з Бахрейном (0:0).
59-річний фахівець очолив збірну влітку 2023 року. Під його керівництвом команда провела 20 матчів, у яких здобула лише 8 перемог при 5 нічиїх.
На клубному рівні Роберто тренував Фіорентину, Лаціо, Інтер, Манчестер Сіті, Галатасарай та Зєніт. З 2018 до 2023 року очолював збірну Італії, з якою виграв Євро-2020.