Возз'єднання з Ройсом: Левандовський став трансферною ціллю клуба МЛС

Форвард Барселони Роберт Левандовський може продовжити кар'єру в американській МЛС.

Про це повідомляє видання AS.

За інформацією джерела, поляк став пріоритетною трансферною ціллю Лос-Анджелес Гелаксі. Зазначається, що Барселона може відпустити Роберта через його велику заробітну плату.

В цьому сезоні футболіст провів 49 матчів, забивши 26 м'ячів і віддавши 9 асистів.

Раніше ми повідомляли, що колишній напарник Левандовського по дортмундській Боруссії Марко Ройс теж може перейти у клуб з Лос-Анджелесу.