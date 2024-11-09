Лунін пропустить листопадові матчі збірної України

Український голкіпер Реала Андрій Лунін не допоможе збірній України у листопадових матчах Ліги націй.

Про це повідомляє УАФ.

Відсутність 25-річного воротаря у національній команді пояснили сімейними обставинами. У складі "синьо-жовтих" Луніна замінить голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник.

Зазначимо, що сьогодні, 9 листопада, Андрій відіграв матч за мадридський Реал у Ла Лізі проти Осасуни (4:0), в якому відзначився результативною передачею.

Перемогу у чемпіонаті Іспанії Лунін присвятив своїй дружині, яка не змогла бути присутньою на поєдинку через стан здоров'я.

"Гарний результат і це для тебе, моя любов Анастасія. Дивно не бачити тебе на стадіоні, але здоров'я - це найважливіше!!! Я з тобою", – написав голкіпер.

В листопаді на "синьо-жовтих" чекають виїзні матчі проти Грузії (16 листопада о 19:00 за київським часом) та Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров довикликав капітана Динамо у збірну України через травму Віктора Циганкова.