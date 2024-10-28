Різник: Нічия з Динамо не вплине на боротьбу за чемпіонство
Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник вважає, що нічию у матчі з Динамо не вплине на підсумкову боротьбу за чемпіонство в Українській Прем'єр-лізі.
Цитує гравця пресслужба "гірників".
"Звісно, що команда наприкінці дещо підсіла, намагаючись втримати результат. Так склалося, що Караваєв гарно пробив, м’яч був незручним, тому й залетів.
Коли граєш у меншості майже пів години, це обов’язково дається взнаки. Намагалися втримати результат, та не вийшло.
Ми намагалися виходити і грати тільки на перемогу, як у кожному матчі, адже в нас дуже багато очок розриву – уже аж шість. Це був дуже важливий гол, тим паче в дербі. Якби втримали рахунок, було б трішки краще.
Чи визначальний це матч в контексті боротьби за чемпіонство? Ні. Були й гірші ситуації з балами, тож вважаю, що вся боротьба попереду", – сказав Різник.
Нагадаємо, зустріч Динамо – Шахтар завершилась внічию – 1:1. На 48-й хвилині донецький клуб зумів дотиснути своїх опонентів, заштовхавши м'яч у ворота. Артем Бондаренко став автором голу. Під завісу гри Олександр Караваєв своїм точним пострілом відновив паритет та врятував Динамо від поразки.
Після 10 турів УПЛ "біло-сині" лідирують в турнірній таблиці чемпіонів із 26 балами в активі, "гірники" йдуть 4-ми, набравши 20 очок.