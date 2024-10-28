Різник: Нічия з Динамо не вплине на боротьбу за чемпіонство

Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник вважає, що нічию у матчі з Динамо не вплине на підсумкову боротьбу за чемпіонство в Українській Прем'єр-лізі.

Цитує гравця пресслужба "гірників".

"Звісно, що команда наприкінці дещо підсіла, намагаючись втримати результат. Так склалося, що Караваєв гарно пробив, м’яч був незручним, тому й залетів.

Коли граєш у меншості майже пів години, це обов’язково дається взнаки. Намагалися втримати результат, та не вийшло.

Ми намагалися виходити і грати тільки на перемогу, як у кожному матчі, адже в нас дуже багато очок розриву – уже аж шість. Це був дуже важливий гол, тим паче в дербі. Якби втримали рахунок, було б трішки краще.

Чи визначальний це матч в контексті боротьби за чемпіонство? Ні. Були й гірші ситуації з балами, тож вважаю, що вся боротьба попереду", – сказав Різник.