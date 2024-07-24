Ризики двох фаворитів та сенсаційна Україна. На що ставити на футбольному турнірі Олімпіади-2024

На французькій землі починається Олімпіада-2024. Не виняток і футбол, представлений своїм турніром, у якому вперше в історії візьме участь і збірна України.

На думку бейтингового оператора Favbet, цікавих варіантів на Олімпійських іграх-2024 удосталь. Представлені в цьому тексті котирування зацікавлять найбільш вибагливих любителів азарту. Фавбет пропонує кілька привабливих довгострокових варіантів із зазначеними нижче коефіцієнтами.

Україна, яка може здивувати?

За котируваннями оператора, "синьо-жовті" — сила №2 у квартеті В, й має незначну перевагу над Марокко у вимірі боротьби за другу сходинку в групі. Проте чи є такий результат тією самою "стелею можливостей" олімпійської збірної України? Ми вважаємо, що є всі передумови замислитися для Сікана та компанії про більше.

І не тільки тому, що новачкам щастить. До турніру колектив Руслана Ротаня підходить з переконливою серією перемог, а з усіма проблемами із формуванням складу тренерський штаб однаково має під рукою не одного футболіста, який має притомний міжнародний досвід і "прописку" в складі тих же Динамо й Шахтаря. Аргентина як основний претендент на перемогу в квартеті має свої проблеми, про які ми вже не раз згадували. І якими можна й варто скористатися.

Ставка: Україна — переможець групи В за 4,00 в БК Фавбет

Привабливий Парагвай

Для всіх любителів високих коефіцієнтів та закрученої інтриги вельми привабливою є група D. Тут зібралися колективи Парагваю, Японії, Малі та Ізраїлю. Саме цей квартет вважається максимально рівним за силою учасників. Проте ми дозволимо собі одну з команд усе ж виділити.

І це представник Південної Америки. На фоні колективів із Азії, Африки та Середнього Сходу олімпійські "гуарані" мають кращу глибину складу та одразу кількох виконавців, які за рівнем гри переважають конкурентів із інших команд. Мова про футболіста Брайтона Хуліо Енсізо та гравця Інтер Маямі Дієго Гомеса. Вкупі з досвідом 71-річного тренера Карлоса Хари Сагієра ця команда здатна замахнутися на перше місце в квартеті.

Ставка: Парагвай — переможець групи D за 2,55 в БК Фавбет

Господар чи гегемон у міжнародному футболі?

Аналітики виділяють трьох претендентів на перемогу в змаганні, проте ми зі спеціалістами собі дозволимо не погодитися, й зазначимо, що олімпійська збірна Іспанії, на нашу думку, "критеріям" перемоги у турнірі наразі не відповідає.

Тож основна боротьба розвернеться між колективами Франції та Аргентини. Обидві команди об'єднує факт наявності на посаді не вельми вдалих, з точки зору досягнень у ремеслі, тренерів. Тьєррі Анрі та Хав'єр Маскерано були видатними гравцями, проте досягти аналогічних висот на позиціях наставників їм поки не вдається. Олімпійський турнір може виявитися чи не останньою нагодою для обох заявити про себе як тренера якщо не загалом, то на рівні збірних.

Незначна перевага в котируваннях збірної Франції пояснюється просто — "ле бльо" грають удома. Проте за таким фактором, як підбір виконавців, сильнішою виглядає вже Аргентина.

Ставка: Франція — переможець турніру за 3,20 в БК Фавбет

Ставка: Аргентина — переможець турніру за 3,50 в БК Фавбет