Як надати новій сторінці видатне забарвлення. 4 інтриги матчу Олімпіади Ірак — Україна

Олімпійська збірна України проведе перший матч на Іграх у історії. Суперником команди Руслана Ротаня буде збірна Іраку, а матч почнеться 24 липня о 20:00 за київським часом.

З чим підходять "синьо-жовті" до важливого протистояння? Що особливо важливо перед першим матчем на турнірі? Про це та інше говоримо просто зараз.

Чи зможе Ротань подолати складні відносини України з історією?

Збірна України отримує новий шанс голосно заявити про себе вже з першого матчу на абсолютно новому для себе змаганні. Усі попередні рази спроби підкорити успіх у прем’єрних матчах закінчувалися невдачами. Винятком була гра зі збірною Швеції на Євро-2012, проте варто враховувати, що гра зі скандинавами, як і весь турнір, для "синьо-жовтих" був домашнім.

І в поєдинку з Іспанією на першості світу у 2006-му, і в решті перших матчах на чемпіонатах континенту Україні незмінно був потрібен дорогоцінний час на "розкачку", а гра з Румунією на Євро-2024 узагалі стала максимально негативним прикладом звички "запрягати" нестерпно довго. У випадку олімпійської збірної подібне зволікання так само буде коштувати надто дорого.

Лідер на фоні партнерів: чи дасть Хлань якість і на Олімпійських іграх?

За останні півтора роки півзахисник польської Лехії Максим Хлань пережив непростий період у кар'єрі. Та врешті опинився у тому чемпіонаті й клубі, з якими йому вдається розкривати свій потенціал якнайкраще. На це вказують і матчі у складі збірної України.

Хлань — абсолютний лідер за показниками результативності у підготовчих іграх перед стартом турніру. В 5 матчах у Максима 3+2 за системою "гол+пас". І це при тому, що на позиції вінгера в цій команді шалена конкуренція. Однак товариські матчі та ігри на великому турнірі — дві великі різниці. І тепер Хланю ще належить довести, що захоплення його діями у останні місяці — зовсім не безпідставні аванси.

У якому стані капітан: якою буде відповідь критикам від Сікана?

Данило Сікан серед партнерів по збірній України виділяється. Це той футболіст, який має гарний досвід гри у єврокубках, і взагалі зі штанців "молодого та перспективного" вже виріс. Не дивно, що через авторитет та придбаний у матчах за Шахтар відчутний бекграунд Данило є "офіційним" лідером цієї команди. Однак у червневих контрольних іграх Сікан не вразив.

На рахунку Данила 1 гол та 2 асисти, а головне — постійно не покидало відчуття недосказаності в його діях. Сікан ніби відчував себе не в своїй тарілці та не був у змозі зробити на полі більше, незважаючи на велике бажання. Враховуючи, що на вістрі атаки Данило виглядає гравцем ледь не безальтернативним, швидке реанімування потенційного локомотива успіхів команди на ОІ — для Ротаня в числі пріоритетних.

Що протиставлять українці головній ударній силі суперника?

Алі Ясім — футболіст, якого ми відзначали у матеріалі про суперників "синьо-жовтих" у Франції ще напередодні. Враховуючи не найбільш вражаючий ресурс, наставник Іраку навряд чи вигадуватиме велосипед, і зіграє з позиції використання того потенціалу, який його команда розкрила ще у попередніх матчах. Добру долю можливостей команди складає хист і талант саме Ясіма.

Інша справа — як протистояти 20-річному хавбеку? Як і будь-який технічний та спритний азіатський футболіст, Ясім не любить щільну опіку та нервує, коли його позбавляють простору. Разом з тим, він здатен використати навіть півсекундну розслабленість суперника, коли той втрачає пильність. Налаштувати свою команду на 100% концентрацію — задача №1 Ротаня і його помічників, у якій рецепт успіху й криється.