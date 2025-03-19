Верес створив команду з ампфутболу
НК Верес
Рівненський Верес став другим клубом Української Прем'єр-ліги після Шахтаря, який заснував власну команду з ампфутболу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
До складу команди увійшли у тому числі ветерани російсько-української війни та українські військовослужбовці, які зазнали поранень внаслідок бойових дій.
Реалізацією розвитку ампфутболу в Україні опікується Українська асоціація футболу в межах проєкту Ліга Дужих.
Зазначимо, що ампфутбол – це адаптивний вид спорту, різновид футболу на милицях для людей із травмами та ампутаціями.