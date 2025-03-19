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Верес створив команду з ампфутболу

Олександр Булава — 19 березня 2025, 20:30
Верес створив команду з ампфутболу
НК Верес

Рівненський Верес став другим клубом Української Прем'єр-ліги після Шахтаря, який заснував власну команду з ампфутболу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До складу команди увійшли у тому числі ветерани російсько-української війни та українські військовослужбовці, які зазнали поранень внаслідок бойових дій.

Реалізацією розвитку ампфутболу в Україні опікується Українська асоціація футболу в межах проєкту Ліга Дужих.

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Зазначимо, що ампфутбол – це адаптивний вид спорту, різновид футболу на милицях для людей із травмами та ампутаціями.

Верес

Верес

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