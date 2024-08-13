Один із найбільш травматичних гравців сучасності зазнав чергового пошкодження ще до початку сезону

Капітан Челсі Ріс Джеймс знову травмувався на тренуванні.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, в правого захисника діагностували травму мʼязів задньої поверхні стегна. В клубі дотримуються думки, що це пошкодження є незначним.

Джеймс — один із найбільш травматичних гравців у сучасному футболі. У свої 24 роки він сумарно пропустив уже більш ніж півтора сезони кар’єри. У грудні 2022-го Ріс ліг на операційний стіл, щоб залікувати хронічну травму "задньої", але зараз вона знову нагадала про себе.

У це міжсезоння Челсі знову став головним ньюзмейкером трансферного ринку. Влітку "сині" підписали чимало молодих гравців, зокрема й конкурента для Михайла Мудрика.