Рибалка: Дехто з гравців Лісного не приїхав на матч із Черніговом через роботу

Півзахисник Лісного Сергій Рибалка розповів про те, в яких непростих умовах команда провела матч 1/8 фіналу Кубку України проти Чернігова.

Слова хавбека наводить УПЛ ТБ.

"Я у захваті від нашої команди, яка віддала на полі всі сили, незважаючи на фінансові складнощі в клубі та той факт, що ми майже місяць нормально не тренувалися. Команда зробила все можливе. Нам не пощастило, проте я вважаю, що Чернігів заслужено й справедливо пройшов далі, тому що не знаю, чи буде наша команда існувати далі.

У нас дуже хороший колектив, усі з посмішкою це все сприймають, а в багатьох уже є інша робота. Дехто не приїхав на матч через роботу, тому зібралося "14 спартанців" навіть без запасного воротаря. Важко, але команда продемонструвала свій рівень. Звісно, шкода, що може не бути такого клубу. Коли ми заявлялися в Другу лігу, в нас були серйозні сподівання та надії на вихід у Першу лігу. Дуже шкода таку команду втрачати", – заявив Рибалка.