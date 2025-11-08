Лісне розгромило Скалу 1911, Діназ переміг Чорноморець-2 у 17 турі Другої ліги

У суботу, 8 листопада, відбулося 5 матчів 17 туру Другої ліги.

Лісне переграло Скалу 1911, Вільхівці здобули перемогу над Реал Фармою. Чорноморець-2 поступився вишгородському Діназу, а Лівий берег-2 та Ребел зіграли в нульову нічию.

Чемпіонат України – Друга ліга

17 тур, 8 листопада

Лісне – Скала 1911 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 – 1 Волошин, 2:0 – 4 Лісовик, 2:1 – 19 Волошин, 3:1 – Калінін, 4:1 – 79 Волошин

ФК Вільхівці – Реал Фарма 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Шестаков, 2:0 – 50 Гаврилюк, 2:1 – 57 Скрипнік, 3:1 – 67 Цуркан

Діназ – Чорноморець 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Бобіта, 2:0 – 43 Бобіта

Лівий берег 2 – Ребел 0:0 (0:0)

Куликів-Білка – Полісся Житомир-2 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 — 50 Панчишин, 1:1 – 51 Волков

