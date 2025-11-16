Українська правда
Лісне буде зняте з Другої ліги після другої неявки на матч

Володимир Варуха — 16 листопада 2025, 16:13
ФК Лісне

Команда Лісне вдруге проігнорувала офіційний матч чемпіонату України, через що буде знята зі змагань у Другій лізі.

Про це повідомляє УАФ.

Цього разу клуб із Київської області не приїхав на виїзну зустріч 19-го туру проти Вільхівців, яка мала розпочатися 16 листопада о 13:15. Це вже друга неявка в сезоні, а згідно з регламентом УАФ, команда автоматично знімається з турніру після двох таких випадків.

Раніше Лісне не з'явилося на матч 14-го туру проти Ужгорода, пояснивши це фінансовими труднощами. Тоді КДК УАФ зарахував технічну поразку 0:3. Криза всередині клубу посилилася після відходу головного тренера Олександра Рябоконя на початку жовтня – фахівець одразу перейшов до Лівого Берега.

У нинішньому сезоні за Лісне виступали відомі ексгравці Динамо та збірної України Денис Гармаш і Сергій Рибалка. Рибалка вже оголосив про завершення професійної кар'єри.

Раніше Лісне розгромило Скалу 1911.

