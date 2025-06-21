Визначилися учасники плейоф жіночого чемпіонату Європи-2025 U-19

Сьогодні, 21 червня, завершилися матчі групового етапу чемпіонату Європи з футболу серед гравчинь до 19 років.

У межах третього туру Франція перемогла Італію, вигравши групу A, "скуадра адзурра" посіла друге місце завдяки кращій різниці голів. Збірна Польщі, яка стала третьою, розгромила Швецію 5:0, але поразка 0:6 від француженок позбавила їх шансів на кваліфікацію до півфіналу.

Також до 1/2 вийшли Іспанія та Португалія, які в останньому турі здобули перемоги над Англією та Нідерландами відповідно.

Жіночий чемпіонат Європи-2025 U-19

3 тур, 21 червня, Група A

Італія – Франція 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 33 Біломбі, 1:1 – 60 Шабіка, 1:2 – 74 Дюфур

Швеція – Польща 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 6 Араснєвич, 0:2 – 47 Араснєвич, 0:3 – 85 Вирвас, 0:4 – 90+3 Гутовська, 0:5 – 90+4 Гутовська

Група B

Іспанія – Англія 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 90+6 Лібран

Нідерланди – Португалія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 59 Гаго (пен), 0:2 – 71 Камінська

У півфіналі Франція зіграє з Португалією, а Іспанія зустрінеться з Італією. Обидва поєдинки відбудуться 24 червня, а фінал запланований на 27-ме в польському місті Ряшеві на "Муніципальному стадіоні".