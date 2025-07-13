Чеберко допоміг Коламбусу переграти Цинцинатті, Остін зі Сватком зіграв унічию з Нью-Інгленд Революшн у МЛС

Сьогодні, 13 липня, відбулася низка матчів у межах регулярного чемпіонату МЛС, зокрема три поєдинки за участі команд українських футболістів.

Так ФК Лос-Анджелес здобув упевнену перемогу над Далласом, проте український захисник Артем Смоляков провів гру на лаві для запасних.

Остін розписав мирову нічию із Нью-Інгленд Революшн. Український центрбек Остіна Олександр Сваток з'явився на полі на 57-й хвилині та заробив оцінку 6.9 за свій виступ.

Найбільше ігрового часу отримав Євген Чеберко, який відіграв увесь матч за Коламбус Крю проти ФК Цинцинатті та допоміг своїй команді здобути перемогу.

МЛС – регулярний чемпіонат

22 тур, 13 липня

ФК Цинцинатті – Коламбус Крю 2:4 (2:2)

Голи: 1:0 – 1 Буха, 2:0 – 5 Евандер, 2:1 – 42 Россі, 2:2 – 45+3 Арфстен, 2:3 – 59 автогол Робінсон, 2:4 – 90+3 Хабрун

Остін – Нью-Інгленд Революшн 0:0

ФК Лос-Анджелес – ФК Даллас 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 31 Ордас, 2:0 – 45 Буанга (пен)

Напередодні зірка Інтер Маямі Ліонель Мессі відзначився черговим дублем у чемпіонаті. Це вже п'ятий матч поспіль, в якому аргентинець забиває 2+ голи.

Напередодні Інтер завдяки голам Мессі здолав Нью-Інгленд Революш, а сам форвард встановив рекорд ліги за цим показником.