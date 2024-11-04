Парма програла Дженоа в дебютному матчі Балотеллі, Емполі переміг Комо в 11 турі Серії А
У понеділок, 4 листопада, останніми трьома матчами завершився 11 тур італійської Серії А.
Так, Емполі вдома переграв Комо, а Парма поступилися Дженоа, за який дебютував новачок клубу Маріо Балотеллі. Колишній зірковий гравець записав у свій актив лише жовту картку, а перемогу команді приніс гол Андреа Пінамонті за 10 хвилин до завершення основного часу.
Чемпіонат Італії – Серія А
11 тур, 4 листопада
Емполі – Комо 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Пеллегрі 47
Парма – Дженоа 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 80 Пінамонті
- 21:45 Лаціо – Кальярі
Нагадаємо, 3 листопада Інтер втримав мінімальну перемогу над Венецією, а гол Артема Довбика не врятував Рому від поразки у матчі з Вероною.