Пантери розгромили Минай та зберегли прописку у Вищій лізі серед жінок

Уманські Пантери розгромили Минай у матчі-відповіді за місце у Вищій лізі жіночого чемпіонату України-2024/25 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь уманської команди. У першій гри Пантери також виявилися сильнішими (3:0).

Чемпіонат України з футболу серед жінок

Перехідні матчі, 6 червня





Минай — Пантери 0:4 (0:3)