Пантери розгромили Минай та зберегли прописку у Вищій лізі серед жінок
Уманські Пантери розгромили Минай у матчі-відповіді за місце у Вищій лізі жіночого чемпіонату України-2024/25 з футболу.
Поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь уманської команди. У першій гри Пантери також виявилися сильнішими (3:0).
Чемпіонат України з футболу серед жінок
Перехідні матчі, 6 червня
Минай — Пантери 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 21 Сантос, 0:2 - 31 Тихонова, 0:3 - 33 Рошка, 0:4 - 88 Білокур (пен)
Сьогодні, 6 червня, відбудеться ще один матч-відповідь за місце у Вищій лізі:
- 18:00. Оболонь — Верес (перша гра 1:1)
Нагадаємо, що чемпіоном України сезону-2023/24 стала полтавська Ворскла.