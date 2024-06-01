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Пантери розгромили Минай, Оболонь та Верес обмінялися голами: результати перехідних матчів жіночого чемпіонату України

Игорь Чернявский , Владислав Уткін — 1 червня, 19:02
Пантери розгромили Минай, Оболонь та Верес обмінялися голами: результати перехідних матчів жіночого чемпіонату України

Відбулися перші матчі перехідних протистоянь за місця у жіночому чемпіонаті України-2024/25 з футболу.

Рівненський Верес та київська Оболонь не виявили сильнішого. Гра завершилась з рахунком 1:1.

В іншому поєдинку гра пройшла за зовсім іншим сценарієм. Уманські Пантери розгромили ужгородський Минай з рахунком 3:0.

Чемпіонат України з футболу серед жінок
Перехідні матчі
1 травня

Верес — Оболонь 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 — 4 Снігур (аг), 1:1 — 29 Ляхович.

Пантери — Минай 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 — 4 Миргородська, 2:0 — 14 Рибалкіна, 3:0 52 — Сантос.

Матчі-відповіді протистоянь будуть зіграні 6 травня.

Нагадаємо, що чемпіоном України сезону-2023/24 стала полтавська Ворскла.





Верес жіночий футбол Минай Оболонь

Верес

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