Пантери розгромили Минай, Оболонь та Верес обмінялися голами: результати перехідних матчів жіночого чемпіонату України
Відбулися перші матчі перехідних протистоянь за місця у жіночому чемпіонаті України-2024/25 з футболу.
Рівненський Верес та київська Оболонь не виявили сильнішого. Гра завершилась з рахунком 1:1.
В іншому поєдинку гра пройшла за зовсім іншим сценарієм. Уманські Пантери розгромили ужгородський Минай з рахунком 3:0.
Чемпіонат України з футболу серед жінок
Перехідні матчі
1 травня
Верес — Оболонь 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 — 4 Снігур (аг), 1:1 — 29 Ляхович.
Пантери — Минай 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 — 4 Миргородська, 2:0 — 14 Рибалкіна, 3:0 52 — Сантос.
Матчі-відповіді протистоянь будуть зіграні 6 травня.
Нагадаємо, що чемпіоном України сезону-2023/24 стала полтавська Ворскла.