Пантери розгромили Минай, Оболонь та Верес обмінялися голами: результати перехідних матчів жіночого чемпіонату України

Відбулися перші матчі перехідних протистоянь за місця у жіночому чемпіонаті України-2024/25 з футболу.

Рівненський Верес та київська Оболонь не виявили сильнішого. Гра завершилась з рахунком 1:1.

В іншому поєдинку гра пройшла за зовсім іншим сценарієм. Уманські Пантери розгромили ужгородський Минай з рахунком 3:0.

Чемпіонат України з футболу серед жінок

Перехідні матчі

1 травня





Верес — Оболонь 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 — 4 Снігур (аг), 1:1 — 29 Ляхович.

Пантери — Минай 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 — 4 Миргородська, 2:0 — 14 Рибалкіна, 3:0 52 — Сантос. Матчі-відповіді протистоянь будуть зіграні 6 травня. Нагадаємо, що чемпіоном України сезону-2023/24 стала полтавська Ворскла.













