Кудрівка перемогла Металіст 1925, Полтава вирвала перемогу в Маріуполя, Металург відібрав очки в ЮКСА: результати Першої ліги

Сьогодні, 17 листопада, відбулися чотири матчі 17 туру Першої ліги-2024/25.

Кудрівка перервала 5-матчеву переможну серію Металіста 1925 та могла достроково виграти Групу Б, якби Полтава на останній хвилині не вирвала перемогу у ФСК Маріуполя.

Якщо у 18 турі полтавці вдома переможуть Металіст 1925, то випередять Кудрівку, яка вже відіграла всі свої матчі. Також шанси на перше місце зберігає ЮКСА, яка в компенсований час врятувалася від поразки запорізькому Металургу.

Чемпіонат України – Перша ліга

17 тур, 17 листопада

Кремінь – Діназ 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Ярмак 18, 0:2 – Кириченко 58, 0:3 – Кулик 88

Металіст 1925 – Кудрівка 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Рогозинський 30, 0:2 – Сторчоус 75

ФСК Маріуполь – Полтава 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Шаповалов 45+1, 1:1 – Зубков 74, 1:2 – Місюра 90+6

ЮКСА – Металург Запоріжжя 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Костюченко 25, 1:1 – Дебелко 29, 1:2 – Блізніченко 58, 2:2 – Харченко 90+1

Нагадаємо, напередодні Епіцентр впевнено переграв Агробізнес, а Металіст розгромив Минай, а тернопільська Нива у матчі з двома вилученнями здолала Поділля.