Гол Гнабрі приніс Баварії перемогу над Вольфсбургом у 1 турі Бундесліги

Сьогодні, 25 серпня, відбувся матч 1 туру німецької Бундесліги. Вольфсбург приймав Баварію.

Гості відкрили рахунок на 20 хвилині — відзначився Джамал Мусіала. До перерви голів більше не було.

На початку другого тайму "вовки" вийшли вперед. Ловро Майєр спочатку забив пенальті, а згодом відзначився і з гри. Через 10 хвилин Баварія зрівняла рахунок, а на 83 хвилині Серж Гнабрі забив переможний м'яч.

О 18:30 стартував ще один поєдинок, у якому Санкт-Паулі прийме Гайденхайм.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга

1 тур, 25 серпня

Вольфбсург — Баварія 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 — Мусіала (20), 1:1 — Майєр (47, пен), 2:1 — Майєр (55), 2:2 — Камінський (65, авт), 2:3 — Гнабрі (83)

18:30 Санкт-Паулі — Гайденхайм

Нагадаємо, 24 серпня Боруссія Дортмунд вдома обіграла Айнтрахт, а Лейпциг на власному полі мінімально здолав Бохум.