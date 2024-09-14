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Бетіс у домашньому поєдинку переміг Леганес у матчі 5 туру Ла Ліги

Володимир Кук — 14 вересня, 00:00
Бетіс у домашньому поєдинку переміг Леганес у матчі 5 туру Ла Ліги
Ла Ліга

Сьогодні, 13 вересня, стартував 5 тур Ла Ліги сезону-2024/25.

У домашньому матчі Бетіс приймав Леганес. Господарі домінували протягом всієї гри, але результату це ніякого не приносило. Оборона гостей добре справлялась та не давала забити лідеру матчу.

Проте під кінець другого тайму, після влучних замін від головного тренера, Бетіс все-таки вийшов уперед. Першим голом у матчі відзначився Абде Еззалзулі, асистув на нього Ектор Бельєрін. А поставив крапку у матчі ексгравець Барселони Віктор Рохе.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
5 тур, 13 вересня

Бетіс — Леганес 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 — 74 Еззалзулі, 2:0 — 86 Рохе

Тепер у Бетіса 5 очок за 4 матчі, команда посідає 9 місце. Леганес займає 11 сходинку, також набравши 5 очок, проте за 5 матчів.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Леганес Реал Бетіс результати матчів

Леганес

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