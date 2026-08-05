Гурнік з Хланем поступився Ференцварошу у кваліфікації Ліги Європи

У середу, 5 серпня, відбувся матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

Уговрський Ференцварош вдома мінімально переграв польський Гурнік Забже з рахунком 1:0. Єдиним голом у грі відзначився 24-річний румунський півзахисник Маріус Корбу.

Український півзахисник польського клубу з'явився у другій половині зустрічі, на 62-й хвилині замінивши Іякі Дімі.

Ліга Європи-2026/27

Третій кваліфікаційний раунд, 5 серпня

Ференцварош (Угорщина) – Гурнік Забже (Польща) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 65 Корбу

Напередодні Бенфіка Трубіна та Судакова дізналася потенційних суперників по плейоф кваліфікації Ліги Європи.

Також напередодні УЄФА вніс зміни до регламентів єврокубків стосовно дискваліфікацій за перебір жовтих карток.