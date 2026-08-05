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Гурнік з Хланем поступився Ференцварошу у кваліфікації Ліги Європи

Олександр Булава — 5 серпня 2026, 23:08
Гурнік з Хланем поступився Ференцварошу у кваліфікації Ліги Європи

У середу, 5 серпня, відбувся матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

Уговрський Ференцварош вдома мінімально переграв польський Гурнік Забже з рахунком 1:0. Єдиним голом у грі відзначився 24-річний румунський півзахисник Маріус Корбу.

Український півзахисник польського клубу з'явився у другій половині зустрічі, на 62-й хвилині замінивши Іякі Дімі.

Ліга Європи-2026/27
Третій кваліфікаційний раунд, 5 серпня

Ференцварош (Угорщина) – Гурнік Забже (Польща) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 65 Корбу

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