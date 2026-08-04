Шемрок Роверс переграв Егнатію, нічия Ларна та Іберії 1999 у кваліфікації Ліги Європи
У вівторок, 4 серпня, відбулися матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.
Ларн з Північної Ірландії вдома зіграв внічию з грузинською Іберією 1999, яку очолює український тренер Андрій Демченко. В іншій грі ірландський Шемрок Роверс вдома переграв КФ Егнатія з Албанії з рахунком 3:1.
Ліга Європи-2026/27
Третій кваліфікаційний раунд, 4 серпня
Ларн (Північна Ірландія) – Іберія 1999 (Грузія) 0:0
Шемрок Роверс (Ірландія) – КФ Егнатія (Албанія) 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 29 Берк (пен), 1:1 – 41 Грін (автогол), 2:1 – 55 Лопес, 3:1 – Грін
Напередодні Бенфіка Трубіна та Судакова дізналася потенційних суперників по плейоф кваліфікації Ліги Європи.
Також напередодні УЄФА вніс зміни до регламентів єврокубків стосовно дискваліфікацій за перебір жовтих карток.