Шемрок Роверс переграв Егнатію, нічия Ларна та Іберії 1999 у кваліфікації Ліги Європи

У вівторок, 4 серпня, відбулися матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

Ларн з Північної Ірландії вдома зіграв внічию з грузинською Іберією 1999, яку очолює український тренер Андрій Демченко. В іншій грі ірландський Шемрок Роверс вдома переграв КФ Егнатія з Албанії з рахунком 3:1.

Ліга Європи-2026/27

Третій кваліфікаційний раунд, 4 серпня

Ларн (Північна Ірландія) – Іберія 1999 (Грузія) 0:0

Шемрок Роверс (Ірландія) – КФ Егнатія (Албанія) 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 29 Берк (пен), 1:1 – 41 Грін (автогол), 2:1 – 55 Лопес, 3:1 – Грін

Напередодні Бенфіка Трубіна та Судакова дізналася потенційних суперників по плейоф кваліфікації Ліги Європи.

Також напередодні УЄФА вніс зміни до регламентів єврокубків стосовно дискваліфікацій за перебір жовтих карток.