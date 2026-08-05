Панатінаїкос розписав мирову з ЦСКА, Аполлон здолав Бранн у кваліфікації Ліги конференцій
У середу, 5 серпня, відбулися перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27.
Грецький Панатінаїкос вдома не зміг переграти ЦСКА Софію, завершивши гру з рахунком 1:1. На гол 20-річного хорватського півзахисника Адріана Ягушича гості відповіли влучним ударом від Георгі Русева.
Кіпрський Аполлон з м'ячем словенського нападника Алена Озбольта на виїзді переграв норвезький Бранн.
Ліга конференцій-2026/27
Кваліфікація, 3-й раунд
5 серпня
Панатінаїкос (Греція) – ЦСКА Софія (Болгарія) 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 21 Ягушич, 1:1 – 31 Русев
Бранн (Норвегія) – Аполлон (Кіпр) 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 22 Озбольт
Нагадаємо, київське Динамо розпочне свій шлях у Лізі конференцій у четвер, 6 серпня, проти азербайджанського Карабаха.