Панама здолала США, Уругвай розгромив Болівію у 2 турі Копа Америка

У ніч на 28 червня відбулося два поєдинки у групі С у другому турі групового етапу Кубку Америки.

Панама у матчі з двома вилученнями обіграла команду США. У паралельному матчі групи С Уругвай забив 5 голів Болівії.

Копа Америка-2024

2 тур, група С, 28 червня

Панама — США 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 22 Балогун, 1:1 - 26 Блекман, 2:1 - 83 Фахардо

Вилучення: 88 Карраскілья – 18 Веа

Уругвай — Болівія 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Пельїстрі, 2:0 - 21 Нуньєс, 3:0 - 77 Араухо, 4:0 - 81 Вальверде, 5:0 - 89 Бентанкур

2 липня збірна США зіграє з командою Уругваю, а Панами проведе матч із Болівією.

Напередодні Канада здобула мінімальну перемогу над Перу, а чинний чемпіон Аргентина здолала Чилі.

48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі беруть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).