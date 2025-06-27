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Вінісіус: Реал – це клуб мого життя

Володимир Максименко — 27 червня 2025, 07:14
Вінісіус: Реал – це клуб мого життя
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Один з лідерів мадридського Реала Вінісіус Жуніор висловився про те, як він ставиться до команди на тлі розмов про можливий відхід з клубу.

Слова бразильця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Реал – це клуб мого життя. Я сподіваюсь провести тут багато-багато років. 

Я люблю цю команду та вдячний за все, що зі мною відбулось. Тиск та критика не є проблемою. Я щасливий із цим клубом, із новим тренером та нашими новачками", – розповів Вінісіус.

Нагадаємо, взимку західні ЗМІ поширювали інформацію про зацікавленість саудівських клубів у трансфері Вінісіуса.

Паралельно із цим з'являлись чутки, що вінгер може залишити клуб через проблеми з підписанням нового контракту. Чинна угода розрахована до літа 2027 року.

У сезоні-2024/25 бразилець зіграв 55 матчів у всіх турнірах, в яких забив 22 голи та віддав 19 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що фанати Атлетико отримали тюремний строк через зображення "повішення" Вінісіуса Жуніора.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Вінісіус Жуніор

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