Вінісіус: Реал – це клуб мого життя
Один з лідерів мадридського Реала Вінісіус Жуніор висловився про те, як він ставиться до команди на тлі розмов про можливий відхід з клубу.
Слова бразильця наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Реал – це клуб мого життя. Я сподіваюсь провести тут багато-багато років.
Я люблю цю команду та вдячний за все, що зі мною відбулось. Тиск та критика не є проблемою. Я щасливий із цим клубом, із новим тренером та нашими новачками", – розповів Вінісіус.
Нагадаємо, взимку західні ЗМІ поширювали інформацію про зацікавленість саудівських клубів у трансфері Вінісіуса.
Паралельно із цим з'являлись чутки, що вінгер може залишити клуб через проблеми з підписанням нового контракту. Чинна угода розрахована до літа 2027 року.
У сезоні-2024/25 бразилець зіграв 55 матчів у всіх турнірах, в яких забив 22 голи та віддав 19 результативних передач.
Раніше повідомлялось, що фанати Атлетико отримали тюремний строк через зображення "повішення" Вінісіуса Жуніора.