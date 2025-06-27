Вінісіус: Реал – це клуб мого життя

Один з лідерів мадридського Реала Вінісіус Жуніор висловився про те, як він ставиться до команди на тлі розмов про можливий відхід з клубу.

Слова бразильця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Реал – це клуб мого життя. Я сподіваюсь провести тут багато-багато років. Я люблю цю команду та вдячний за все, що зі мною відбулось. Тиск та критика не є проблемою. Я щасливий із цим клубом, із новим тренером та нашими новачками", – розповів Вінісіус.

🚨🤍 Vini Jr: “Real Madrid is the club of my life! I hope to continue here for many and many years”.



“I love Real Madrid. I owe everything to this club. Pressure and criticism are not a problem. I’m so happy with this club, the new coach Xabi and these players”. pic.twitter.com/m3YrAhl2oH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2025

Нагадаємо, взимку західні ЗМІ поширювали інформацію про зацікавленість саудівських клубів у трансфері Вінісіуса.

Паралельно із цим з'являлись чутки, що вінгер може залишити клуб через проблеми з підписанням нового контракту. Чинна угода розрахована до літа 2027 року.

У сезоні-2024/25 бразилець зіграв 55 матчів у всіх турнірах, в яких забив 22 голи та віддав 19 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що фанати Атлетико отримали тюремний строк через зображення "повішення" Вінісіуса Жуніора.