Пробій Городенка здолав Реал-Фарму, дубль Колоса переграв Гірник-спорт в 11 турі Другої ліги

Сьогодні, 19 жовтня, відбулося два матчі 11 туру чемпіонату Другої ліги.

У першому поєдинку дня Пробій Городенка на виїзді розгромив Реал-Фарму з рахунком 3:0.

Друга зустріч завершилася мінімальною перемогою другої команди ковалівського Колоса над Гірник-Спортом. Єдиний гол був забитий на 18 хвилині.

Чемпіонат України – Друга ліга

11 тур, 19 жовтня

Реал-Фарма – Пробій Городенка 0:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 32 Оринчак, 0:2 – 50 Сікач, 0:3 – 90+5 Дитко

Гірник-Спорт – Колос 2 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 17 Харатін.

Зазначимо, що матч Тростянець – Металіст 1925 Б було призупинено через повітряну тривогу.

Також сьогодні відбудеться ще 2 поєдинки:

Нива Т. 2 – Ревера 1908

Рух 2 – Вільхівці

Наразі одноосібним лідером Другої ліги у групі B є дубль Колоса, у якого 23 бали після 9 поєдинків. У групі A лідирує друга команда Руха, яка має 20 балів після 9 турів.

Нагадаємо, напередодні Локомотив Київ у домашньому матчі поступився Олександрії 2 з рахунком 0:3.