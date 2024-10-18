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Олександрія-2 розгромила Локомотив у 11 турі Другої ліги

Олександр Булава — 18 жовтня, 15:19
Олександрія-2 розгромила Локомотив у 11 турі Другої ліги

Сьогодні, 18 жовтня, відбувся матч 11 туру чемпіонату Другої ліги України з футболу.

Локомотив Київ у домашньому матчі поступився Олександрії-2 з рахунком 0:3. Дублем відзначився 22-річний півзахисник Родіон Плакса, ще один гол в активі 21-річного Владислава Погорілого.

Чемпіонат України – Друга ліга
Група В
11 тур, 18 жовтня

Локомотив Київ – Олександрія-2 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 28 Плакса, 0:2 – 29 Плакса, 0:3 – 58 Погорілий

Наразі одноосібним лідером Другої ліги у групі B є дубль Колоса, у якого 23 бали після 9 поєдинків. У групі A лідирує друга команда Руха, яка має 20 балів після 9 турів.

Напередодні Пробій дотиснув Вільхівці, а Ревера 1908 розписала мирову з Реал-Фармою.

Чемпіонат України, Друга ліга Локомотив Київ Олександрія-2

Локомотив Київ

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