Рома видала найдовшу безпрограшну серію з 2016 року

Рома видала свою найдовшу безпрограшну серію в чемпіонаті Італії за останні 9 років.

Про це повідомляє Opta.

17 - Roma are unbeaten for 17 games in a row in a single Serie A season (W12 D5) for the first time since the period between January-May 2016 under Luciano Spalletti (W14 D3). Path.#RomaVerona pic.twitter.com/STAATEOnHu — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 19, 2025

Вчора, 19 квітня, команда Клаудіо Раньєрі в 33 турі Серії А вдома мінімально обіграла Верону з рахунком 1:0 завдяки голу Елдора Шомуродова. Рома не знає смаку поразок у національному чемпіонаті вже 17 матчів поспіль: 12 перемог і 5 нічиїх.

Для "Вовків" це найдовша безпрограшна серія в чемпіонаті Італії за останні 9 років. У січні – травні 2016 року Рома не програвала у 17 матчах поспіль під керівництвом Лучано Спаллетті: 14 перемог і 3 нічиї.

Востаннє Рома програвала в Серії А 15 грудня 2024 року Комо на виїзді з рахунком 0:2. Наразі команда посідає 6 місце в турнірній таблиці з 57 очками в активі.