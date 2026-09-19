Нива Вінниця обіграла Діназ, нічия Дністра та Брацлава у 7 турі Другої ліги

У суботу, 19 вересня, продовжився сьомий тур Другої ліги сезону-2026/27. У групі А вінницька Нива на виїзді здобула мінімальну перемогу над Діназом, а поєдинок між Дністром і Брацлавом завершився бойовою нічиєю 3:3.

О 13:00 у Запоріжжі повинен був розпочатися матч між місцевим Металургом і Авангардом. Проте через повітряні тривоги поєдинок стартував із запізненням і був зупинений на 14 хвилині.

Чемпіонат України – Друга ліга

7 тур, 19 вересня

Група А

Діназ – Нива Вінниця – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 51 Петленко

Дністер – Брацлав – 3:3 (0:0)

Голи: 1:0 – 46 Дячинський, 1:1 – 50 Куліш, 2:1 – 74 Палагнюк, 3:1 – 77 Захарків, 3:2 – 85 Обаміна, 3:3 – 90+4 Насонов

Напередодні Олександрія-2 не зуміла втримати перемогу в матчі проти Карбона.