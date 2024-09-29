Дубль Колоса переграв другу команду Металіста 1925 у 8 турі Другої ліги

Сьогодні, 29 вересня, відбулось 5 матчів у межах 8 туру Другої ліги України сезону-2024/25.

Зокрема, дубль Олександрії розписав нічию з Черніговом, а друга команда Колоса впевнено переграла Металіст 1925 2.

Чемпіонат України – Друга ліга

8 тур, 29 вересня

Чернігів – Олександрія 2 0:0

Чайка – Ворскла 2 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 84 Кальчук.

Вільхівці – Ревера 1908 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 15 Немчанінов (пен), 1:1 – 17 Школьний, 1:2 – 50 Бойко, 2:2 – 82 Тимошенко.

Куликів – Ужгород 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 12 Панасюк, 1:1 – 87 Калинчук (автогол), 2:1 – 89 Малецький.

Металіст 1925 2 – Колос 2 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 33 Любко, 0:2 – 35 Недоля, 0:3 – 67 Журавель, 1:3 – 82 Кондратюк.

Нагадаємо, напередодні Локомотив Київ у домашньому матчі обіграв Ниву Вінницю, Пробій Городенка з дублем Богдана Оринчака здолав Скалу 1911, а Гірник-Спорт та Тростянець розписали безгольову нічию.