Локомотив розгромив вінницьку Ниву, Пробій дотиснув Скалу 1911 у 8 турі Другої ліги

Сьогодні, 14 вересня, відбулось 5 матчів у межах 8 туру Другої ліги України сезону-2024/25.

Локомотив Київ у домашньому матчі обіграв Ниву Вінницю, Пробій Городенка з дублем Богдана Оринчака здолав Скалу 1911, а Гірник-Спорт та Тростянець розписали безгольову нічию.

Чемпіонат України – Друга ліга

8 тур, 28 вересня

Локомотив (Київ) – Нива (Вінниця) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Кобак, 2:0 – 58 Романчук, 3:0 – 90+1 Західний

Реал Фарма (Одеса) – Полісся-2 (Житомир) 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Радзенієкс, 0:2 - 44 Трайков, 1:2 - 76 Барсуков

Пробій (Городенка) – Скала 1911 (Стрий) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Оринчак, 2:0 - 64 Оринчак

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – Тростянець 0:0

Нива-2 (Тернопіль) – Рух-2 (Львів) 0:1 (0:0)

Нагадаємо, напередодні Тростянець та Чайка розписали нічию, а Реал-Фарма поступилась дублю Руха.