Бетіс мінімально обіграв Хетафе та піднявся на третє місце в Ла Лізі

Бетіс здобув перемогу над Хетафе у матчі 6-го туру чемпіонату Іспанії сезону-2026/27.

Поєдинок у Севільї завершився з рахунком 1:0 на користь команди Мануеля Пеллегріні.

Господарі володіли помітною перевагою в першому таймі, однак тривалий час не могли переграти голкіпера Хетафе Давіда Сорію.

Єдиний гол зустрічі було забито наприкінці першої половини: на 44-й хвилині Абде Еззальзулі завершив атаку Бетіса. Після перевірки епізоду взяття воріт було зараховано.

Після перерви Хетафе намагався відігратися, однак господарі втримали мінімальну перевагу. На 86-й хвилині мадридський клуб залишився в меншості — Маріо Мартін отримав другу жовту картку.

Завдяки перемозі Бетіс піднявся на третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

6-й тур, 17 вересня

Бетіс – Хетафе 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 44 Еззальзулі

Вилучення: Маріо Мартін – 86 (Хетафе, друга жовта)

Малага – Вільярреал

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