Бетіс мінімально обіграв Хетафе та піднявся на третє місце в Ла Лізі
Бетіс здобув перемогу над Хетафе у матчі 6-го туру чемпіонату Іспанії сезону-2026/27.
Поєдинок у Севільї завершився з рахунком 1:0 на користь команди Мануеля Пеллегріні.
Господарі володіли помітною перевагою в першому таймі, однак тривалий час не могли переграти голкіпера Хетафе Давіда Сорію.
Єдиний гол зустрічі було забито наприкінці першої половини: на 44-й хвилині Абде Еззальзулі завершив атаку Бетіса. Після перевірки епізоду взяття воріт було зараховано.
Після перерви Хетафе намагався відігратися, однак господарі втримали мінімальну перевагу. На 86-й хвилині мадридський клуб залишився в меншості — Маріо Мартін отримав другу жовту картку.
Завдяки перемозі Бетіс піднявся на третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги.
Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга
6-й тур, 17 вересня
Бетіс – Хетафе 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 44 Еззальзулі
Вилучення: Маріо Мартін – 86 (Хетафе, друга жовта)
- Малага – Вільярреал
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