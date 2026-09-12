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Інгулець мінімально обіграв Металіст у 7 турі Першої ліги

Олег Дідух — 12 вересня 2026, 14:05
Інгулець мінімально обіграв Металіст у 7 турі Першої ліги

У суботу, 12 вересня, продовжився сьомий тур Першої ліги сезону-2026/27. Інгулець вдома здобув мінімальну перемогу над харківським Металістом завдяки голу Станіслава-Нурі Малиша наприкінці першого тайму.

Інгулець набрав 11 очок і обійшов Металіст у турнірній таблиці, піднявшись на п'яте місце. Металіст іде сьомим із 10 балами в активі.

Чемпіонат України – Перша ліга
7 тур, 11 вересня

Інгулець – Металіст – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 42 Малиш

Також 12 вересня відбудуться ще два матчі в рамках сьомого туру Першої ліги.

  • 13:30 Локомотив (Київ) – СК Полтава
  • 15:00 Куликів-Білка – Колос-2

Напередодні сьомий тур стартував з перемоги ЮКСА над Черніговом.

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