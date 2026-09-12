Інгулець мінімально обіграв Металіст у 7 турі Першої ліги
У суботу, 12 вересня, продовжився сьомий тур Першої ліги сезону-2026/27. Інгулець вдома здобув мінімальну перемогу над харківським Металістом завдяки голу Станіслава-Нурі Малиша наприкінці першого тайму.
Інгулець набрав 11 очок і обійшов Металіст у турнірній таблиці, піднявшись на п'яте місце. Металіст іде сьомим із 10 балами в активі.
Чемпіонат України – Перша ліга
7 тур, 11 вересня
Інгулець – Металіст – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 42 Малиш
Також 12 вересня відбудуться ще два матчі в рамках сьомого туру Першої ліги.
- 13:30 Локомотив (Київ) – СК Полтава
- 15:00 Куликів-Білка – Колос-2
Напередодні сьомий тур стартував з перемоги ЮКСА над Черніговом.